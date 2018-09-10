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Donald Trump'tan o kitaba tepki

ABD Başkanı Trump, gazeteci Bob Woodward'un  kendisi hakkında yazdığı kitap ile ilgili "Woodward’ın kitabı şaka gibi, bana  karşı yapılan saldırılardan sadece biri." yorumunu yaptı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 20:22
Donald Trump'tan o kitaba tepki

Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan, ABD’li kıdemli gazeteci Bob  Woodward'un yazdığı ve yarın piyasaya çıkması beklenen "Korku: Beyaz Saray'da  Trump" adlı kitap hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Büyük bir bölümü basına sızan kitap hakkında Trump, "Woodward’ın  kitabı şaka gibi, bana karşı yapılan saldırılardan sadece biri. Saldırı yağmuru."  ifadelerini kullandı.

Trump, paylaşımında, "İsmi açıklanmayan gizli kaynaklara referans  veriliyor. Kitapta hakkında iddiada bulunan birçok kişi, kendilerine isnat edilen  sözlerin yalan olduğunu dile getirdi. Demokratlar kaybetmeyi kendilerine  yediremiyor. Gerçek kitabı ben yazacağım.” değerlendirmesini yaptı.

Kitabın yazarı Bob Woordward da ABD televizyon kanalı NBC News’e  bağlanarak iddialarının arkasında olduğunu dile getirdi.  Woodward, kitapta bahsettiği ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Trump’ın  Özel Kalem Müdürü John Kelly’nin Trump’a hakaret ettiği yönündeki iddialarının  arkasında olduğunu belirtti.

Mattis ve Kelly’nin bu iddiaları reddetmesine ilişkin Woodward,  “Gerçeği söyleyemiyorlar. Bu insanlar politik davranarak işlerini korumaya  çalışıyorlar, bu sebeple reddetmelerini anlayabilirim." dedi.

Woodward kitabında, Mattis'in Trump'a "Kore Yarımadası'nda olup  bitenleri anlama seviyesinin ilkokul çocukları seviyesinde olduğunu" söylediğini,  Kelly’nin ise Trump hakkında “aptal” dediğini ve yönetimi “çılgın şehir” şeklinde  tanımladığını ileri sürdü.

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 20:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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