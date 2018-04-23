Donald Trump'tan Meksiya'ya yeni teklif: Göçmen meselesi NAFTA'ya eklensin

Trump mesajında, "Göçmenlik yasaları çok sert olan Meksika, insanların ABD’ye gitmesini engellemelidir. Bunu yeni NAFTA Anlaşması’nın bir şartı haline getirebiliriz. Ülkemiz, bu olanları kabul edemez. Ayrıca, duvar yatırımlarını hızlandırmalıyız" dedi.

Kaynak: TRT Haber