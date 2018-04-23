Donald Trump'tan Meksiya'ya yeni teklif: Göçmen meselesi NAFTA'ya eklensin
ABD Başkanı Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'na (NAFTA) yasa dışı göçmenlerle ilgili bir madde eklenmesini teklif etti.23 Nisan 2018 Pazartesi 18:05
Trump mesajında, "Göçmenlik yasaları çok sert olan Meksika, insanların ABD’ye gitmesini engellemelidir. Bunu yeni NAFTA Anlaşması’nın bir şartı haline getirebiliriz. Ülkemiz, bu olanları kabul edemez. Ayrıca, duvar yatırımlarını hızlandırmalıyız" dedi.
Kaynak: TRT Haber
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