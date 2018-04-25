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Donald Trump'tan Kuzey Kore çıkışı

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore somut adımlar atana kadar bu ülke üzerindeki "maksimum baskı politikasını" sürdüreceklerini kaydederek, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arınmasını istediklerini vurguladı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:55
Donald Trump'tan Kuzey Kore çıkışı

ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Kuzey Kore ile devam eden diplomasi sürecine dikkat çekerek, "Barış, harmoni ve güvenlik arayışımızda tüm Kore Yarımadası ve hatta tüm dünya için yakında Kim Jong-un ile görüşeceğim. Ancak bu süreçte geçmiş yönetimlerin hatasını tekrarlamayacağım. Maksimum baskı yaklaşımımız devam edecek." yorumunu yaptı. Pyongyang yönetiminden somut adımlar görene kadar mevcut tutumunu koruyacağını kaydeden Trump, "Söylediğimiz şey çok açık: Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bu arada ABD Başkanı Trump, bugün yaptığı bir açıklamada Kuzey Kore lideri Kim'i "açık ve onurlu" diye tanımlamasının ne anlama geldiğinin sorulması üzerine, daha önceki Amerikan başkanlarının yapması gereken şeyi şimdi kendisinin yaptığını ve soruna çözüm bulacağını söyledi. Macron ile öğlen saatlerinde yaptığı heyetler arası görüşmelerde basın mensuplarına açıklamalar yapan Trump, Kuzey Kore liderini "açık ve onurlu biri" şeklinde tanımlamış, Trump'ın bu sözleri Amerikan medyasında tartışmalara neden olmuştu.

Öte yandan göreve geldikten sonraki ilk "resmi devlet ziyaretinde" ABD'ye gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Beyaz Saray'da ağırlayan Trump'ın, bir görüşme öncesinde Macron'un ceketindeki kepeği kameralar önünde temizlemesi ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Pazartesi akşamından itibaren Beyaz Saray'da devam eden devlet ziyaretinin son bölümünde Donald Trump ile eşi Melania Trump, konuk Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron onuruna akşam yemeği verecek.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 08:55
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