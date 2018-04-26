Donald Trump'tan Kuzey Kore açıklaması!

Trump, Fox News'a verdiği röportajda tarihi zirve konusunda açıklamalar yaptı. Zirvenin yapılacağı gün ve yer henüz netleşmiş değil. Trump akıllarında zirve için farklı tarih ve mekan seçenekleri olduğunu belirterek bunlar arasında bir seçim yapacaklarını vurguladı.

ABD Başkanı "Vermemiz gereken bir karar var. 3-4 tarih var. 5 mekan var. Bunların hepsi sınırlandırılacak" dedi.

"KENDİME 'O BÜTÜN BUNLARDAN VAZGEÇTİ VE BİZ KARŞILIĞINDA PEK BİR ŞEY VERMEDİK' DİYORUM"

Trump ayrıca Kim ile görüşmek için Kuzey Kore yönetimine ödünler vermediğini savundu. Trump "Hiçbir şeyden vazgeçmedim. Onlar nükleerden, denemelerden, nükleer araştırmalardan vazgeçti. Ben de kendime 'O bütün bunlardan vazgeçti ve biz pek de bir şey vermedik' diyorum" ifadelerini kullandı.

"İŞLER YOLUNDA GİTMEZSE ZİRVEYİ TERK EDERİM"

Trump ile Kim'in mayıs sonu ya da haziran başında görüşmesi bekleniyor. Ancak Trump işlerin istenilen doğrultuda gitmemesi halinde zirvenin olmayabileceğini de söyledi. Trump "(Zirveyi) hızlı şekilde terk edebilirim, kusura bakmayın ama bu olabilir. Zirve hiç yapılmayabilir de. Kim bilir. Ancak şu an size onların görüşmek istediklerini söyleyebilirim" dedi.