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Donald Trump'tan küstah Türkiye açıklaması!

ABD Başkanı Trump, FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD vatandaşı papaz Andrew Craig Brunson'un hakkında bir mesaj paylaştı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 08:15
Donald Trump'tan küstah Türkiye açıklaması!

Trump'ın ısrarla iadesini istediği ABD uyruklu din adamı Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilmesi sonrası ABD panikledi. Mahkeme kararı sonrası Trump'tan skandal açıklamalar geldi.

Trump, sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığı mesajda Brunson'un iyi bir Hristiyan lideri olduğu söylerken "Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur" ifadesini kullandı. 

Trump'ın mesajı öyle:

"Amerika'da iyi bir beyefendi ve Hrıstiyan lider olan Rahip Brunson yok yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek."

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 08:15
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