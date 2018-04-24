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Donald Trump'tan İran'a çok sert sözler

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programına yeniden başlaması durumunda 'daha büyük sorunlara' sahip olacağını söyledi.

24 Nisan 2018 Salı 19:13
Donald Trump'tan İran'a çok sert sözler

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yeniden nükleer programına başlamaması konusunda uyarılarda bulunarak, "Eğer İran nükleer programını yeniden başlatırsa, bugüne kadar olduğundan çok daha büyük sorunlarla karşılaşacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Oval Ofis'te basın mensuplarının İran'la nükleer anlaşma konusundaki sorularını yanıtladı.

İran'la ABD arasındaki nükleer anlaşmanın "çok kötü bir anlaşma" olduğunu ve "hiç yapılmaması gerektiğini" yineleyen Trump, Tahran yönetiminin nükleer konusundaki son açıklamalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Trump, "Eğer İran nükleer programını yeniden başlatırsa, bugüne kadar olduğundan çok daha büyük sorunlarla karşılaşacak." değerlendirmesini yaptı.

Macron ile yapacakları görüşmelerde İran'la nükleer anlaşma konusunun en önemli gündem maddelerinden biri olacağını vurgulayan Trump, Orta Doğu'da sorun olan tüm alanlarda hep İran'la karşılaştıklarını ve bu ülkenin Suriye'den Yemen'e kadar birçok olayın içinde olduğunu belirtti.

Trump'ın sabah Beyaz Saray'da resmi devlet töreniyle karşıladığı Macron ile ilerleyen saatlerde ortak basın açıklaması yapması ve İran'la nükleer anlaşma konusuna burada da değinmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 19:13
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