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Donald Trump'tan İran açıklaması: İran isterse kesinlikle görüşürüz

ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşebileceğini ve bu görüşmeye ilişkin herhangi bir ön şartı olmadığını belirtti.

31 Temmuz 2018 Salı 08:42
Donald Trump'tan İran açıklaması: İran isterse kesinlikle görüşürüz

ABD'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, görüşmelerinin ardından konuğuyla beraber ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında İran'a değinen Trump, Ruhani ile görüşebileceğini dile getirerek,"İran isterse kesinlikle görüşürüz" dedi.

Trump, herkesle buluşabileceğini söyleyerek, "Diğer insanlarla konuşmak da bir sorun yok. Özellikle bu kişilerle muhtemel bir savaşa gireceğin, ölümlerin olabileceği durumlarda görüşürsün. Bunda bir sorun yok. Kuzey Kore lideriyle de görüştüm" diye konuştu.

Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmeye yönelik ön şartı olmadığını belirtti.

İran'a yönelik yaptırımlar

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu.

Trump yönetimi, müttefiklerini İran'dan petrol alımını kasım ayına kadar sıfıra indirmeye zorluyor.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 08:42
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