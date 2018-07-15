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Donald Trump'tan İngiltere'ye tavsiye: AB'ye dava açın!

İngiltere Başbakanı May, Amerika Başkanı Trump'ın AB'ye dava açmalarını tavsiye ettiğini söyledi.

15 Temmuz 2018 Pazar 12:31
Donald Trump'tan İngiltere'ye tavsiye: AB'ye dava açın!

İngiltere Başbakanı Theresa May, BBC'ye verdiği röportajda geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmeden bahsetti.

Trump'ın İngiltere'nin AB'den çıkışıyla ilgili kendisine tavsiye verdiğini söyleyen May, "AB'ye dava açmam gerektiğini söyledi. 'AB'ye dava aç, müzakerelere girme, dava aç!' dedi" ifadesini kullandı.

İngiltere halkının AB'den ayrılma kararının arkasında bulunduğunu belirten May, Trump'ın tavsiyesini ise çok sert bulduğunu vurguladı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 12:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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