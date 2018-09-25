Donald Trump'tan ilginç 'Ruhani' sözleri!

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşüp görüşmeyeceği tartışmasına son noktayı Twitter hesabında yaptığı paylaşımla koydu.

Trump yaptığı paylaşımda, ''Taleplere rağmen, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme planım yok. Belki gelecekte bir gün. Onun çok sevimli bir adam olduğuna eminim'' ifadelerini kullandı.

Dün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump’ın tavrının hiç ümit vermediğini bu nedenle de görüşmenin hiçbir etkisinin olmayacağını söylemişti.

ABD, Başkan Donald Trump'ın 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden 90 gün sonra 7 Ağustos'ta devreye giren ilk aşama yaptırımlarla İran'ın ABD dolarına, altın ve değerli madenlere erişimini yasaklarken, İran'ın çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv ve sivil havacılık sektörlerini hedef almıştı.

Washington yönetiminin, 5 Kasım'da ikinci yaptırım paketini devreye sokmasıyla İran petrol şirketlerine uluslararası kısıtlamalar getirilecek ve ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışını engellemeye çalışacak.

KAYNAK: AA