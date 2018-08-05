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Donald Trump'tan gümrük vergisi açıklaması

ABD BaşkanıTrump, gümrük tarifelerinin işlediğini belirterek, vergilendirilmek istemeyenlerin ürünlerini ABD'de imal etmesi gerektiğini söyledi.

05 Ağustos 2018 Pazar 19:29
Donald Trump'tan gümrük vergisi açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergileri hakkında açıklamada bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gümrük tarifeleri en yüksek düzeyde işliyor. Dünya üzerindeki her ülke ABD'den servet çıkarmak istiyor, bu hep bizim zararımıza. Eğer vergilendirilmek istemiyorlarsa o zaman ürünlerini ABD'de imal etsinler." dedi. 

Ayrıca Trump, "Gümrük tarifeleri sayesinde çoğu (eski ABD Başkanı Barack) Obama döneminde, artan 21 trilyon dolarlık borcu da ödemeye başlayacağız ve aynı anda halkımız için vergileri düşüreceğiz. En azından ülkemiz için daha iyi ticaret anlaşmaları yapacağız." yorumunda bulundu.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Trump'ın Çin'e getirilecek yüzde 10'luk gümrük tarifesi oranının yüzde 25'e çıkarılması direktifini verdiğini bildirmişti.

Bunun üzerine Pekin hükümeti, cuma günü, 60 milyar dolar değerinde Amerikan malına 4 aşamalı ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

ABD'nin kamu borcu 21 trilyon 305 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 19:29
  1. Amerika
  2. Twitter
  3. Obama

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