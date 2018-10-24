Donald Trump'tan flaş Powell açıklaması! 'Pişman olabilirim'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed) başına getirdiği için pişman olabileceğini söyleyerek Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırdı ve onu hangi koşullar altında görevden uzaklaştıracağına ilişkin soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

Trump, Wall Street Journal'a Salı günü verdiği mülakatta, merkez bankasının bağımsız bir kurum olduğunu bilmesine karşın, Powell'a faizleri düşürülmesi yolunda bilerek doğrudan bir mesaj gönderdiğini belirtti.

Trump, Powell'ın faiz artırma konusunda memnun göründüğünü kaydetti ve "Bunu söylemek için çok erken ama onu göreve getirmekten pişman olabilirim" şeklinde konuştu.

Trump, hangi koşullar altında Powell'ı görevden uzaklaştıracağına ilişkin soruya yanıt vermekten kaçındı ve "Bilmiyorum" dedi. Bu yanıt, ABD Başkanı'nın, 11 Ekim'de benzer bir soruyu verdiği "Onu görevden almayacağım" yanıtı ile çelişki oluşturdu.

Fed yasası, Başkan tarafından ortaya konulan bir "sebep" ile Fed Başkanı'nın görevden alınabileceğini öngörüyor, ancak bu "sebep"in ne olduğu konusunda ayrıntı vermiyor.

ABD Başkanı Trump, Fed'i faiz artırımları konusunda defalarca eleştirdi ve son dönemde ise bu eleştirilerinde kullandığı söylemi sertleştirdi. Trump geçen hafta yaptığı açıklamada Fed'i "en büyük tehdit" olarak niteledi ve son bir ayda hisse senedi piyasalarında görülen satış dalgası için Fed'i suçladı. Ayın başında yaptığı açıklamada ise Başkan, merkez bankasının "kontrolden çıktığını" söyledi ve "kafayı yediğini" belirtti.

Fed bu yıl her biri çeyrek puan olmak üzere üç kez faiz artırımına gitti ve Trump'ın göreve başlamasından bu yana ise faiz artırımlarını sayısı altı oldu. Federal fon faizi (Fed2in gösterge faizi) için hedef aralık yüzde 2-2.25'te ve bu seviye tarihi standartlarda düşük seviyeleri işaret ediyor. Enflasyon düşüldüğünde ise, kısa vadeli borçlanma faizi sıfır seviyesi yakınlarında.

Trump'ın bu eleştirileri, kendisinden önceki başkanlara göre farklı bir davranış biçimi olarak değerlendiriliyor. 20 yılı aşkın süredir, ABD başkanları, kurumun bağımsızlığına saygılarını göstermenin bir yolu olarak, Fed'in politikası konusunda kamuoyuna açık değerlendirmelerde bulunmadı.