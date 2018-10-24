0553 313 94 23

Donald Trump'tan flaş Powell açıklaması! 'Pişman olabilirim'

ABD Başkanı Trump, ABD Merkez Bankası'nın başına getirdiği için pişman olabileceğini söyleyerek Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu yükseltti.

24 Ekim 2018 Çarşamba 09:33
Donald Trump'tan flaş Powell açıklaması! 'Pişman olabilirim'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed) başına getirdiği için pişman olabileceğini söyleyerek Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırdı ve onu hangi koşullar altında görevden uzaklaştıracağına ilişkin soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

Trump, Wall Street Journal'a Salı günü verdiği mülakatta, merkez bankasının bağımsız bir kurum olduğunu bilmesine karşın, Powell'a faizleri düşürülmesi yolunda bilerek doğrudan bir mesaj gönderdiğini belirtti.

Trump, Powell'ın faiz artırma konusunda memnun göründüğünü kaydetti ve "Bunu söylemek için çok erken ama onu göreve getirmekten pişman olabilirim" şeklinde konuştu.

Trump, hangi koşullar altında Powell'ı görevden uzaklaştıracağına ilişkin soruya yanıt vermekten kaçındı ve "Bilmiyorum" dedi. Bu yanıt, ABD Başkanı'nın, 11 Ekim'de benzer bir soruyu verdiği "Onu görevden almayacağım" yanıtı ile çelişki oluşturdu.

Fed yasası, Başkan tarafından ortaya konulan bir "sebep" ile Fed Başkanı'nın görevden alınabileceğini öngörüyor, ancak bu "sebep"in ne olduğu konusunda ayrıntı vermiyor.

ABD Başkanı Trump, Fed'i  faiz artırımları konusunda defalarca eleştirdi ve son dönemde ise bu eleştirilerinde kullandığı söylemi sertleştirdi. Trump geçen hafta yaptığı açıklamada Fed'i "en büyük tehdit" olarak niteledi ve son bir ayda hisse senedi piyasalarında görülen satış dalgası için Fed'i suçladı. Ayın başında yaptığı açıklamada ise Başkan, merkez bankasının "kontrolden çıktığını" söyledi ve "kafayı yediğini" belirtti.

Fed bu yıl her biri çeyrek puan olmak üzere üç kez faiz artırımına gitti ve Trump'ın göreve başlamasından bu yana ise faiz artırımlarını sayısı altı oldu. Federal fon faizi (Fed2in gösterge faizi) için hedef aralık yüzde 2-2.25'te ve bu seviye tarihi standartlarda düşük seviyeleri işaret ediyor. Enflasyon düşüldüğünde ise, kısa vadeli borçlanma faizi sıfır seviyesi yakınlarında.

Trump'ın bu eleştirileri, kendisinden önceki başkanlara göre farklı bir davranış biçimi olarak değerlendiriliyor. 20 yılı aşkın süredir, ABD başkanları, kurumun bağımsızlığına saygılarını göstermenin bir yolu olarak,  Fed'in politikası konusunda kamuoyuna açık değerlendirmelerde bulunmadı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 09:33
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Servis bekleyen çocuğa pitbull saldırısı!
    1. Servis bekleyen çocuğa pitbull..
    2. Godiva’nın satışında ilk adım atıldı
    3. Ünlü isim, son anket sonuçlarını..
    4. Bütçe mesaisi
    5. "Erdoğan, ittifaksızlığı göze almış..
    6. Altın Boynuz’a altın proje
    7. EYT AK Parti MHP ittifakının..
    8. Uzman erbaş uzman onbaşı ve sözleşmeli..
    9. Erdoğan: Finans sektörü girişimcinin..
    10. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    11. Donald Trump'tan flaş Powell..
    12. Mehmet fena patladı: Isınmadan..
    13. Gayrimenkul kıymetler borsası kuruldu!..
    14. Mehmet Ali Erbil’in durumu kritik
    15. Hasanoğlu: “Gurbetçiye Türkiye’den..
    16. Sakarya'da kiracı ve ev sahibinin..
    17. Filistinli genç şehit oldu!
    18. 500 kişilik listenin zirvesinde.....
    19. 'Fenerbahçe bizim dönemimizde böyle..
    20. 30’dan fazla bahçe açılacak! Millet..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz

    Günün Karikatürü

    24 ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını açıkladı
    Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını açıkladı