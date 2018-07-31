0553 313 94 23

Donald Trump'tan federal hükümeti kapatma tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına inşa edilecek duvar için yasa tasarısının Kongreden geçmemesi halinde federal hükümeti kapatmak konusunda tereddüt etmeyeceğini açıkladı.

31 Temmuz 2018 Salı 08:35
Donald Trump'tan federal hükümeti kapatma tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin Meksika sınırına örülmesini istediği duvarı finanse eden bir bütçeyi onaylamaması durumunda federal hükümetin kapanacağını belirterek, "Eğer ülkede yıllarca süren tartışmalara rağmen sınır güvenliğini sağlayamazsak, hükümeti kapatmaktan hiç çekinmem" dedi.

ABD'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, görüşmelerinin ardından konuğuyla beraber ortak basın toplantısı düzenledi. 

Trump, gazetecilerden gelen sorular üzerine Kongre'nin Meksika sınırına örülmeye başlanan duvar için gerekli finansmanı içeren bütçeyi geçirmemesi durumunda federal hükümetin kapanacağına yönelik tehditlerini yineleyerek, "Eğer ülkede yıllarca süren tartışmalara rağmen sınır güvenliğini sağlayamazsak, hükümeti kapanmaktan hiç çekinmem" ifadesini kullanan Trump, duvar finansmanı için 25 milyar doların kırmızı çizgisi olup olmadığı sorusuna, "Benim, Obama'nın tersine kırmızı çizgilerim yok." yanıtını verdi.

Trump'ın bu açıklaması, hafta sonu sosyal medya üzerinden yaptığı benzer paylaşımların ardından geldi.

Kongre'deki Demokratları hedef alan Trump, "Demokratlar duvar da dahil sınır güvenliği için oy vermezlerse, hükümeti kapatmaya hazır olurum. Yeşil kart çekilişi, yakala-serbest bırak uygulaması iptal edilmeli ve nihayetinde liyakata dayalı göçmenlik sistemine geçmeliyiz. Ülkemize mükemmel insanların gelmesine ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullanmıştı. 

Federal hükümetin "kapanması" ne demek? 

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp, 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. 

Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor.

Bu durum, yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor. Bu süreçte, hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, CIA, FBI ve NSA gibi istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

"Hayati" personel kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor. 

Ülkede “hayati olmayan” hizmetler için çalışanların sayısı yaklaşık 850 binken, "hayati" personel sayısının 2 milyon civarında olduğu belirtiliyor. 

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 08:35
  1. Amerika
  2. Saray
  3. İtalya
  4. Meksika
  5. Obama
  6. Beyaz Saray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Papazların en katı destekçileri solcu devrimciler!
    1. Papazların en katı destekçileri solcu..
    2. Diyarbakır OSB’de istihdam hedefi 15..
    3. Eczanede hayatının şokunu yaşadı!
    4. Enerji kimlikli bina sayısı 743 bin
    5. Afganistan'da patlama: 11 ölü
    6. Doların yine ateşi çıktı!
    7. İnanılır gibi değil! Hamile kadının..
    8. Rusya'dan İran açıklaması: Dayatamayız
    9. Kaz Dağları'nda alarm! Halk seferber..
    10. Altınımızı da uçağımızı da kendimiz..
    11. Bodrum'da kan donduran vahşet! Kürekle..
    12. “Helallik endişesi” katkı maddelerinde
    13. İran kendi kripto parasını çıkarıyor!
    14. Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı!
    15. Bedelli askerlik için verilen 'satılık..
    16. Esed ile PKK arasında alçak anlaşma!
    17. Türkiye şaha kalktı! Gelirler yüzde 30..
    18. Eczacılık taban puanları 2018 sıralama..
    19. Başkan Erdoğan onayladı! OHAL sonrası..
    20. TÜİK, ihracat ve ithalat oranlarını..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!