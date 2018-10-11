0553 313 94 23

Donald Trump'tan Fed'e eleştiri

Amerika Başkanı Trump, New York borsasındaki sert kayıplardan ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarını sorumlu tutarak, "Fed'in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. Fed kafayı yedi." dedi.

11 Ekim 2018 Perşembe 08:35
Donald Trump'tan Fed'e eleştiri

Trump, Air Force One uçağında gazetecilerin ABD piyasalarının çarşamba günü yüzde 4'lere varan kayıplar yaşamasına yönelik sorularını yanıtladı.

Fed'in faizleri çok hızlı artırdığını savunan Trump, "Fed'in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. Fed kafayı yedi." ifadelerini kullandı. 

Trump'ın, bu ifadelerden sonra piyasalardaki kayıpları "uzun zamandan beri beklenen bir düzeltme" olarak tanımlaması ise soru işaretlerine neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinden bu yana 6 kez faiz artıran Fed'i daha önce de eleştirmişti.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 08:35
  1. trump
  2. fed

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Liechtenstein U21 - Portekiz U21 maçı ne zaman saat kaçta?
    1. Liechtenstein U21 - Portekiz U21 maçı..
    2. Kamuda araç kullanımında yeni dönem!
    3. Trump'tan sert eleştiri: Bunlar kafayı..
    4. ABD'den YPG'ye iş makinesi desteği
    5. Ankara TOKİ fiyatları 2018
    6. Günün âyet ve hadisi
    7. Şeker-İş Başkanı İsa Gök’ün makam..
    8. Bölücü terör örgütüne bir darbe..
    9. Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
    10. TOKİ Tokat konut başvuruları ve..
    11. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    12. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
    13. Rusya görüntüleri yayınladı! 'Elde..
    14. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
    15. New York Times'ten flaş Veliaht Selman..
    16. Bolu'da su dolum fabrikasında yangın..
    17. Donald Trump'tan Fed'e eleştiri
    18. AYM'nin Ayasofya kararı Resmi..
    19. Safer ayında belalardan korunmak için..
    20. Tepkiler çoğalıyor! Peş peşe Suudi..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?