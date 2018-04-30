Donald Trump'tan duvar tehdidi: Finansman sağlanmazsa federal hükümet kapatılır

ABD Başkanı Donald Trump, 2 bin kilometreyi bulması beklenen duvar için 25 milyar dolarlık bir ödeneğin ayrılmasını istiyor. Fakat Kongre ile Başkan Trump arasında ödenek konusunda anlaşmazlıklar var. Kongre bu rakamları onaylamazken, söz konusu bütçenin en çok 1.6 milyar dolar olabileceğini ifade ediyor.

Trump, duvarla ilgili çalışmaların başladığına işaret ederek şunları söyledi:

"Konu 28 Eylül'de tekrar masaya gelecek. Eğer Kongre çalışmalar için gerekli kaynağı sağlamakta başarısız olursa, sınır güvenliğimizi sağlayamadığımız için federal hükümeti kapatmaktan başka çaremiz kalmayacak."

Trump geçen Mart ayında duvarın inşası için sekiz farklı duvar modeli örneği incelemişti. ABD Başkanı açıklamasında, yükseklikleri 5.50-9.10 metre arasında değişen duvar modellerinin amaca uygun olduğunu ancak ABD'li sınır görevlilerinin duvarın arkasında ne olup bittiğini görebilmesi için duvarın şeffaf olması gerektiğini belirterek büyük şaşkınlık yaratmıştı.

Trump’ın Mart ayında imzaladığı 1.3 trilyon dolarlık harcama tasarısı, hükümetin Eylül sonuna kadar finanse edilmesi için yeterli. ABD’de Kasım ayı ortasında yapılacak seçimlerden hemen önce “hükümetin kapanması” fikrine Cumhuriyetçilerin de sıcak bakmayacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Reuters