Donald Trump'tan demokratlara hükümeti kapatma tehdidi

Trump, ABD Kongresi'ndeki Demokrat Parti'nin göç yasası değişikliklerini desteklememesi ve bu kapsamda inşa etmek istediği sınır duvarı için finansman sağlamaması halinde, hükümeti kapatacağını belirtti.

ABD Başkanı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Demokratlar, Duvar'ı da kapsayan Sınır Güvenliği için oy vermezse, hükümeti kapatmak isterim. Piyango, Yakalama ve Serbest Bırakma gibi şeylerden kurtulmalı ve sonunda liyakata dayanan bir göç sistemine geçmek gerekiyor. Ülkemize harika insanların gelmesine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 Temmuz 2018

Bu ay yayımlanan Reuters/Ipsos anketine göre, ABD'li seçmenler göç konusunda partilerin oy oranına göre bölünmüş durumda. Cumhuriyetçilerin yüzde 81'i Trump'ın konuyla ilgili tutumunu onaylıyor.

Bu ilk tehdidi değil

Trump, ABD'nin güney sınır boyunca duvar inşa etmek için gereken ödeneği almak amacıyla, 2017'de göreve gelmesinden bu yana birkaç kez hükümeti kapatmakla tehdit etti. Trump'ın istediği duvarın maliyeti 25 milyar doları buluyor.

Senato Güvenlik Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson, CBS'te yaptığı açıklamada, "Bunun faydalı olacağını düşünmüyorum, bu yüzden bundan kaçınmaya çalışalım" dedi.

Ödenek krizi hizmeti durdurdu

Federal hükümetin harcamaları hakkındaki anlaşmazlıklar devlet hizmetlerinin bu yıl içinde 2 kez ödeneksizlikten durmasına yol açtı. Bunların ilk Ocak ayında hafta sonunda, ikincisi ise Şubat ayında birkaç saatliğine gerçekleşti.

Kongre, hükümeti 30 Eylül'e kadar finanse etmek için harcama önlemi üzerinde anlaşmak zorunda.

Cumhuriyetçiler hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'ni kontrol etseler de, partideki ılımlılar ve muhafazakarlar arasındaki anlaşmazlık hızlı bir yasal düzenleme yapılmasını engelledi.