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Donald Trump'tan çok konuşulacak 'kumbara' benzetmesi!

Trump, çağrılarına yanıt vermeyen AB Komisyonu Başkanı Juncker'ın, milyonlarca arabaya vergi getirme kararlarının ardından ofisine geliş hızına inanamadığını söyledi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 11:13
Donald Trump'tan çok konuşulacak 'kumbara' benzetmesi!

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) otomobillere yönelik gümrük vergisini önlemek için ticaret müzakerelerine ikna olduğunu belirterek, "Açıkçası, (AB Komisyonu Başkanı) Juncker Avrupa'dan ofisime o kadar hızlı geldi ki o kadar hızlı uçakları olduğunu bilmiyordum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ticaret politikalarına ilişkin soru üzerine, gümrük tarifelerinin ticaret açığını düşürmesinin zaman alacağını belirten Trump, Çin'e yönelik tedbirlerin kısa süre önce başladığını anımsattı.

AB'nin de Çin gibi ABD'yi suistimal ettiğini öne süren Trump, "Bu bir süreç. Biraz zaman alıyor. AB bizimle konuşmuyordu. Başkan Obama ile konuşmuyorlardı" değerlendirmesini yaptı.

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'ın ABD'nin ticaret uygulamalarını yeniden müzakere etme davetini reddettiğini kaydeden Trump, sözlerini şöyle sürdürdü: "Juncker, yeniden müzakereleri istemedi. 3 kere teklif ettikten sonra bile istemedi. Ben de 'Tamam. Artık müzakere etmek zorunda değiliz. Sizin ABD'ye gönderdiğiniz milyonlarca arabaya vergi getireceğiz' dedim. Açıkçası, Juncker Avrupa'dan ofisime o kadar hızlı geldi ki o kadar hızlı uçakları olduğunu bilmiyordum."

KUMBARA BENZETMESİ

Trump, Avrupa'dan getirilen otomobillere yönelik vergi tehdidinden sonra yapılan görüşmede anlaşma sağladıklarını dile getirdi. Trump konuşmasında, "Biz dünyanın kumbarasıyız. Herkes Amerika’yı soydu. Çin de soydu, Avrupa Birliği de bizi soydu" ifadelerini kullandı. 

Öte yandan, Meksika ile ticaret anlaşmasının son safhaya geldiğini söyleyen Trump, "Her iki taraf için de mükemmel bir anlaşma sağladık. Daha önce tek taraflı bir anlaşma vardı. Şimdiki her iki taraf için iyi bir anlaşma oldu ve bundan mutluyuz" diye konuştu.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 11:13
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