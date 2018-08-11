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Donald Trump'tan 'Charlottesville' açıklaması!

ABD Başkanı Trump, ABD'nin Virginia eyaletinin Charlottesville kentindeki ırkçı olayların yıldönümünde, "Her türlü ırkçılığı ve şiddet eylemlerini kınıyorum" şeklinde açıklama yaptı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 18:46
Donald Trump'tan 'Charlottesville' açıklaması!

Trump, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir yıl önce Charlottesville'deki ayaklanmalar, anlamsız ölüm ve bölünme ile sonuçlandı. Bir millet olarak bir araya gelmeliyiz. Her türlü ırkçılığı ve şiddet eylemlerini kınıyorum. Tüm Amerikalılara barış" şeklinde oldu. 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 18:46
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