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Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili ses ve görüntü kayıtlarını Türkiye'den talep ettiklerini açıkladı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 19:51
Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

 ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili ses ve görüntü kayıtlarını Türkiye'den talep ettiklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarının Kaşıkçı hakkındaki sorularını cevapladı.

Trump, “Türkiye hükümeti ses ve görüntü bilgileri olduğunu söylüyor.” şeklindeki bir soruya, “Eğer varsa (bu bilgileri) biz talep ettik.” diye karşılık verdi.

“Ses ve görüntü kayıtları varsa şaşırır mısınız?” yönündeki başka bir soruya ise, “Hayır. Emin değilim olup olmadığına ama muhtemelen var. Mike Pompeo geri döndüğü zaman kendisinden kapsamlı bir rapor alacağım.” diye konuştu.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 19:51
  1. İstanbul
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Kaşıkçı

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