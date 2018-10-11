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Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.

11 Ekim 2018 Perşembe 15:43
Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump'tan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında bir önemli açıklama daha yaptı.

Fox News'te açıklamalarda bulunan Trump, mesele ile yakından ilgilendiklerini söyleyip, "Amerikalı müfettişler olaya dahil oldu, gazeteciye ne olduğunu öğrenmek zorundayım" dedi.

Açıklamalarını sertleştirdi

Konu ile alakalı ses tonunu yükselten ABD Başkanı, "Bu konuda çok sertiz. Orada müfettişlerimiz var ve Türkiye ile birlikte çalışıyoruz, açıkçası Suudi Arabistan'la da birlikte çalışıyoruz. Neler olup bittiğini ortaya çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünde konuşmuştu

Trump dün de düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan yetkilileri ile konuştuğunu ve yaşananların son derece kötü bir durum olduğunu belirterek, "Bu olayın derinlemesine araştırılmasını istiyorum" demişti.

Türkiye ile iletişimde olduklarını söyleyen ABD Başkanı, "Suudi yetkililerle görüştüm, bu son derece kötü bir durum. Suudi Hükümeti'nden sorularımıza yanıt bekliyoruz. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması derinlemesine araştırılmalı. Türkiye ile yakın işbirliği içindeyiz, bu olayın sonuna kadar gideceğiz. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısını Beyaz Saray'da görmek ve ağırlamak istiyorum" demişti.

 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 15:43
  1. İstanbul
  2. ABD
  3. Donald Trump
  4. Cemal Kaşıkçı

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