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Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.

09 Ekim 2018 Salı 19:15
Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ekim'den bu yana kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili Suudi Arabistan yetkilileriyle henüz görüşmediğini ancak görüşeceğini söyledi.

Trump, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Suudi gazetecinin durumu konusunda hiçbir şey bilmediğini dile getiren Trump, Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili Suudi Arabistan yetkilileriyle henüz görüşmediğini ancak görüşeceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise dün yaptığı açıklamada, ABD'nin,Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasından endişe duyduğunu kaydetmiş ve "ABD Dışişleri
Bakanlığı yetkilileri, konuyla ilgili olarak diplomatik kanallar üzerinden Suudi Arabistan ile görüşmektedir. Suudi Arabistan yönetimine, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı tamamen desteklemesi ve bu soruşturmanın sonuçları hakkında şeffaf olması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullanmıştı. 
Ayrıca, ABD'de Cumhuriyetçi Partinin önemli isimlerinden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer Suudi yönetiminin yanlış yaptığına ilişkin iddialarda herhangi bir hakikat payı varsa, bu durumun ABD-Suudi ilişkilerine yıkıcı etki yapacağı, ayrıca hem ekonomik hem de diğer açılardan bunun ağır bir bedelinin olacağı konusunda hemfikiriz." açıklamasında bulunmuştu.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:15
  1. İstanbul
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı

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