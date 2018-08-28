0553 313 94 23

Trump'tan bir Brunson açıklaması daha: Serbest kalması için savaşıyoruz!

Evangelist liderler ve eşlerini Beyaz Saray’da ağırladığı akşam yemeğinde bir konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütleri PKK ile FETÖ adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanırken ve şu anda İzmir’de ev hapsinde bulunan Rahip Brunson hakkında da konuştu.

28 Ağustos 2018 Salı 09:21
Trump'tan bir Brunson açıklaması daha: Serbest kalması için savaşıyoruz!

ABD Başkanı Donald Trump iç politikada oldukça sıkışmış durumda. RahipBrunson üzerinde yardımcısı Mike Pence ile sürekli Türkiye'yi tehdit eden ve yaptırım kararı alan ABD başkanı, bugün Beyaz Saray'da Evangelist lideri ve eşlerini ağırladı. Trump bu yemekte, terör örgütleri PKK ile FETÖ adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve şu anda İzmir’de ev hapsinde bulunan Brunson’la ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Brunson’u geri getirmeye çalıştıklarını söyleyen Trump, bunun için atılan adımlardan bahsetti. "Rahip Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz" ifadesini kullanan Trump, en büyük alkışı bu sözleri sonrasında aldı. Bir diğer güçlü alkış ise İsrail Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasıyla ilgili konuşması sırasında geldi.

Beyaz Saray'da düzenlenen organizasyona Mike Pence dışında, Trump'ın eşi Melania Trump da katıldı.

(haber7)

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 09:21
  1. abd
  2. Türkiye
  3. İzmir
  4. beyaz saray
  5. pkk
  6. kudüs
  7. rahip
  8. trump
  9. FETÖ
  10. Melania Trump
  11. Mike Pence
  12. brunson

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü!
    1. Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü!
    2. TürkAkım'da rekor! Bir günde 6,27 km..
    3. Okul polisi görevde çocuklar güvende
    4. BM, Suudi Arabistan'ı savaş suçlusu..
    5. Bunu da söylettiniz bana: “Atatürk’ün..
    6. Ambulansa yol vermek isterken refüje..
    7. ByLock'çu Vali Yardımcısı'nın cezası..
    8. Burdur'da feci kaza: 2 kişi öldü
    9. Rusya’dan flaş ABD açıklaması! ‘Henüz..
    10. İki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
    11. DAEŞ'e sızdı, 48 saldırıyı önledi!..
    12. Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına..
    13. Otomobil römorka çarptı: 6 kişi..
    14. Elazığ’da 2 şüpheli toz esrarla..
    15. Donald Trump'tan Brunson açıklaması:..
    16. Halk TV'den kovuldu!
    17. Giresun’da trafik kazası: 2 kişi öldü,..
    18. Bedelli askerliğe başvuranlar için..
    19. Hasta ziyaretinden dönerken kaza..
    20. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:..
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması
    Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Müslümanlara zulüm sürüyor! Çin dinsizlik belgesi imzalatıyor
    Müslümanlara zulüm sürüyor! Çin dinsizlik belgesi imzalatıyor