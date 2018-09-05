0553 313 94 23

Donald Trump'tan Arjantin'e destek açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, "Arjantin'in parasal ve mali politikalarını mevcut ekonomik sınamaları çözmek için Uluslararası Para Fonu ile çalışmasını kuvvetle destekliyorum" dedi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 08:23
Donald Trump'tan Arjantin'e destek açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri ile telefonda görüştüğünü söyledi. 

"IMF ile çalışmasını kuvvetle destekliyorum"

Ülkesinin zor günlerden geçen Arjantin'e güçlü desteğinin süreceğini belirten Trump, şunları kaydetti:

"Arjantin, ABD'nin uzun süredir stratejik ortağı ve NATO dışındaki önemli bir müttefiki. Cumhurbaşkanı Macri, ekonomik ve finansal açıdan zor olan bu durumda mükemmel bir iş çıkarıyor. Cumhurbaşkanı Macri'nin liderliğine güveniyorum ve Arjantin'nin parasal ve mali politikalarını mevcut ekonomik sınamaları çözmek için IMF ile çalışmasını kuvvetle destekliyorum."

Brezilya ve Meksika'nın ardından Latin Amerika'nın en büyük üçüncü ekonomisine sahip olan Arjantin, pesoda yılın başından beri yaşanan sert değer kaybıyla derinleşen ekonomik kriz nedeniyle mayısta IMF'nin kapısını çalmak zorunda kalmıştı. IMF, Arjantin'in talebi üzerine ülkeye 50 milyar dolar borç verilmesini öngören 3 yıllık stand-by anlaşması haziran ayında onaylanmıştı.

IMF'nin bugüne kadar vereceği en yüksek borç miktarını içeren söz konusu stand-by anlaşması, Arjantin'in kuruluşla 1956'dan bu yana yaptığı 39 anlaşmanın sonuncusu olarak tarihe geçmişti. IMF'ye en fazla başvuran ülkelerden biri olan Arjantin, kuruluştan en son 2000 yılında 40 milyar dolar borç almıştı.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 08:23
  1. cumhurbaşkanı erdoğan
  2. kırgızistan
  3. uçak
  4. idlib
  5. mhp
  6. brunson
  7. münbiç
  8. abd
  9. rusya
  10. suriye
  11. füze
  12. bm
  13. bm güvenlik konseyi
  14. bebek
  15. istanbul
  16. ceset
  17. Latin Amerika
  18. Amerika
  19. Cumhurbaşkanı
  20. Saray
  21. Brezilya
  22. Meksika
  23. Arjantin
  24. Beyaz Saray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendini de dolandırdı! Kullandığı sahte kimlik aranan çıkınca...
    1. Kendini de dolandırdı! Kullandığı..
    2. Af çıkıyor mu? Cumhurbaşkanı..
    3. Meteorolojiden İstanbul için son..
    4. McCain'in yerine eski senatör Jon Kyl..
    5. Zabıta ile esnaf dostluk maçı yapacak
    6. Aydın’da inşaat temeline düşen işçi..
    7. Kayseri'de 115 kilogram eroin ele..
    8. Başkan Erdoğan: Bunları aşacağız!
    9. Adana’da çiftlik bekçisi sulama..
    10. AK Parti ve MHP yerel seçimlerde..
    11. Zehir tacirlerine darbe... 115..
    12. Fayton otomobile arkadan çarptı: 1..
    13. Kahramanmaraş’ta biber yüklü kamyon..
    14. 9 yaşındaki çocuğun şakası kanlı bitti!
    15. TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı!
    16. Eskişehir’de silahlı kavga: 1’i ağır 3..
    17. Bursa’da park parası yüzünden bıçaklı..
    18. Hakim savcı alımı son dakika Adalet..
    19. Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20..
    20. Hukuk fakültesi 5 yıl mı oldu?
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Bu da yeni TOSUNCUK! Yerli ve milli değil, Çin malı çıktı
    Bu da yeni TOSUNCUK! Yerli ve milli değil, Çin malı çıktı
    İspanya'dan Suudi Arabistan'a 'bomba' darbesi! Tüm satışlar durduruldu
    İspanya'dan Suudi Arabistan'a 'bomba' darbesi! Tüm satışlar durduruldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Tortum Gölü üzerinde flaş proje! Türkiye'nin en büyüğü olacak
    Tortum Gölü üzerinde flaş proje! Türkiye'nin en büyüğü olacak
    Bir ülke daha ABD'ye resti çekti! Vazgeçmeyiz
    Bir ülke daha ABD'ye resti çekti! Vazgeçmeyiz