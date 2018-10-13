Donald Trump’tan açıklama 'Türkiye’yle Brunson anlaşması yok'

İzmir’de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, dün akşamüstü tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, özel uçakla Türkiye’den ayrılmıştı. Almanya'ya doğru yola çıkan rahip Brunson'ın burada yapılan sağlık kontrollerinin olumlu olduğu ve Cumartesi günü ABD'ye geleceği açıklandı.

“TÜRKİYE İLE BİR ANLAŞMA YOK”

Brunson'ın bırakılması ile ilgili Türkiye ile bir anlaşma olup olmadığı konusuna değinen ABD Başkanı Donald Trump “Ortada hiçbir anlaşma yok” ifadelerinde bulundu.