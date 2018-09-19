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Donald Trump'tan AB'yi kızdıracak açıklamalar

ABD Başkanı Trump, Avrupa Birliği ülkelerine yönelik ilave gümrük vergisi tartışmalarıyla ilgili AB'nin tepkisi çekecek açıklamalar yaptı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 07:42
Donald Trump'tan AB'yi kızdıracak açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) otomobillere yönelik gümrük vergisini önlemek için ticaret müzakerelerine ikna olduğunu belirterek, "Açıkçası, (AB Komisyonu Başkanı) Juncker Avrupa'dan ofisime o kadar hızlı geldi ki o kadar hızlı uçakları olduğunu bilmiyordum." dedi.

Trump ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Ticaret politikalarına ilişkin soru üzerine, gümrük tarifelerinin ticaret açığını düşürmesinin zaman alacağını belirten Trump, Çin'e yönelik tedbirlerin kısa süre önce başladığını anımsattı.

AB ÇİN GİBİ ABD'Yİ SUİSTİMAL ETTİ
AB'nin de Çin gibi ABD'yi suistimal ettiğini öne süren Trump, "Bu bir süreç. Biraz zaman alıyor. AB bizimle konuşmuyordu. Başkan Obama ile konuşmuyorlardı." değerlendirmesini yaptı. 

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'ın ABD'nin ticaret uygulamalarını yeniden müzakere etme davetini reddettiğini kaydeden Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

 O KADAR HIZLI UÇAKLARI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM
"Juncker, yeniden müzakereleri istemedi. 3 kere teklif ettikten sonra bile istemedi. Ben de 'Tamam. Artık müzakere etmek zorunda değiliz. Sizin ABD'ye gönderdiğiniz milyonlarca arabaya vergi getireceğiz' dedim. Açıkçası, Juncker Avrupa'dan ofisime o kadar hızlı geldi ki o kadar hızlı uçakları olduğunu bilmiyordum."

Trump, Avrupa'dan getirilen otomobillere yönelik vergi tehdidinden sonra yapılan görüşmede anlaşma sağladıklarını dile getirdi.

Öte yandan, Meksika ile ticaret anlaşmasının son safhaya geldiğini söyleyen Trump, "Her iki taraf için de mükemmel bir anlaşma sağladık. Daha önce tek taraflı bir anlaşma vardı. Şimdiki her iki taraf için iyi bir anlaşma oldu ve bundan mutluyuz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 07:42
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