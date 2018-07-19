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Donald Trump'tan AB'ye çok sert tepki!

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin Google'a verdiği cezaya çok sert tepki gösterdi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 20:52
Donald Trump'tan AB'ye çok sert tepki!

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği’ni (AB), "Google cezası üzerinden ABD’den faydalanmakla" suçladı. Trump, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"5 MİLYAR DOLAR TOKATLADI"

"Size söylemiştim; Avrupa Birliği daha yeni, bizim büyük şirketlerimizden biri olan Google’den 5 milyar dolar tokatladı. Avrupa Birliği gerçekten Google cezası üzerinden ABD’den faydalanıyor; ama bu uzun sürmeyecek."

AB GOOGLE CEZA KESMİŞTİ

Avrupa Birliği, teknoloji şirketi Google, Android mobil işletim sistemini, rakiplerini engellemek için kullanarak rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı dava sonucunda dün 4.34 milyar euro (5.04 milyar dolar) ceza kesti. Komisyon, Google 2017 Haziran ayında da 2.4 milyar euro (2.8 milyar dolar) ceza kesmişti.

Komisyon, Google’dan rekabet kurallarını ihlallerine 90 gün içinde son vermesini, aksi durumda ana şirket Alphabet’in günlük küresel kazancının yüzde 5.0’ine kadar ek ceza kesileceği uyarısı yaptı. AB ayrıca, Google’ın, Android cihazların rakibi Apple’a yönelik argümanlarını da, daha yüksek fiyatlar ve kullanıcılara yüklediği maliyetler nedeniyle kabul etmedi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 20:52
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