Donald Trump’tan ABD Merkez Bankası FED’e faiz sitemi

Trump, Reuters’e verdiği röportajda Powell’dan pek hoşnut olmadığını, FED’den daha fazla destek beklediğini söyledi. Trump’un eleştiri sebebi ise ülkedeki yüksek faizler. Trump, FED’in kısa vadeli faiz oranlarını yükseltmeyi sürdürmesi halinde eleştirilerini devam ettireceğini söyledi. Trump Fed’in faiz artışlarından memnun olmadığını daha önce de dile getirmiş, “Ekonomi için biz bunca iş yapıyorken, sonrasında faizlerin yükseltildiğini görmekten hoşlanmıyorum” ifadelerini kullanmıştı. FED, Trump’ın göreve geldiği ocak 2017’den bu yana 5 kez faiz artırdı. Ülkede yıllık faiz yüzde 2,85 seviyesinde bulunuyor.