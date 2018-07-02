Donald Trump'tan AB ülkelerini çıldırtacak sözler!

ABD Başkanı Trump, Avrupa Birliği'ni hedef göstedi. Trump yönetimi, ABD'nin imalat sektörünü korumak amacıyla, Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'dan ithal edilecek çelik ve aluminyuma gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

AB ülkelerini ''Avrupa Birliği Çin kadar kötü. Belki biraz daha az. Bize yaptıkları şeyler ise akıl alır şeyler değil.'' diyerek eleştirdi.

Röportajda otomobil vergisine dikkat çekerek ''Bize Mercedes gönderiyorlar ama biz onlara araba gönderemiyoruz. Ya da çiftçilere bakın. Bizim tarım ürünlerimizi kabul etmiyorlar. Çiftçilerini korumak adına bizden tarım ürünü almıyorlar ama bizim kendi çiftçimizi korumamıza izin vermiyorlar'' dedi.

"İRAN'LA İŞ BİRLİĞİ YAPARLARSA YAPTIRIM UYGULARIZ"

AB ülkelerinin İran ile iş birliği yapmaları halinde Avrupalı şirketlere yaptırım uygulayacağını söyleyen Trump, ''Böyle bir şey olursa tabii ki yaptırım uygularız. Kesinlikle.'' dedi.

Kişisel olarak Avrupayla hiçbir sorunu olmadığını söyleyen Trump, ''Biz Avrupa Birlği'ni seviyoruz. Ben yıllar öncesinde ordaydım. Annem ve babam da zaten Avrupa Birliği'nde doğdu.'' söyleminde bulundu. Fakat babası Fred Trump'ın 1905'te doğduğu zaman Avrupa Birliği'nin daha oluşmamış olması ise dikkat çekti.