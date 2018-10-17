0553 313 94 23

Donald Trump'tan 3 ülkeye tehdit: Keserim

Amerika Başkanı Trump yaptığı açıklamada, Honduras, Guatemala ve El Salvador ülkelerine yapılan yardımları kesme tehdidinde bulundu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:15
Donald Trump'tan 3 ülkeye tehdit: Keserim

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden 2 açıklama yaptı. Trump ilk paylaşımında, "ABD'ye yasa dışı yollardan giren herkes, ülkelerine geri gönderilmeden önce tutuklanıp gözaltına alınacak" açıklamasında bulundu.

2. paylaşımında ise Trump, "Bugün, Honduras, Guatemala ve El Salvador ülkelerinin, vatandaşlarına veya başkalarına, ülkemize yasa dışı yollardan girmelerine müsaade ettiği bilgisini aldık. Sınırlarımıza ve ABD’ye yolculuk etmelerine izin verirse, kendilerine yapılan tüm ödemeleri durduracağımızı bildirdik" dedi. 

 KAYNAK: İHA

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 11:15
  1. abd
  2. honduras
  3. el salvador
  4. guatemala
  5. trump
  6. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyada her 9 kişiden 1'i aç
    1. Dünyada her 9 kişiden 1'i aç
    2. Bakan Soylu açıkladı! 'Yakalanan..
    3. “Yılmaz Özdil istihareye yatıp..
    4. 1170 nüfus memuru alımı yapılacak!..
    5. Brunson davasına bakan savcıdan flaş..
    6. Çavuşoğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    7. Bir ülkeye daha kimlikle seyahat..
    8. Sadr'dan Trump'a "Sen firavunsun”
    9. Arap ülkelerinden Suudilere destek!
    10. Tecavüz edip öldürdüğü kızın babasının..
    11. TBMM Başkanı Binali Yıldırım:..
    12. Sadiku: Mustafa Denizli enerji getirdi
    13. Michael Frey'den Erzurumspor açıklaması!
    14. Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo ile görüştü
    15. Barcelona resmen duyurdu! 'Arda..
    16. HDP %65 almıştı... Nihat Hatipoğlu AK..
    17. 'Tüm servetini kaybetti' denilmişti!..
    18. Niyetçiyi tokat attığı için öldürmüş!..
    19. ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları ne..
    20. Bahçeli, il başkanlarını toplayacak
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...