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Donald Trump’tan 3 ülkeye tehdit!

ABD Başkanı Trump, Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador’a yapılan dış yardımın, buradan gelen binlerce kişilik göçün durdurulmaması halinde kesileceğini açıkladı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 08:27
Donald Trump’tan 3 ülkeye tehdit!

Trump, Twitter üzerinden “Görünen o ki, Meksika polisi ve ordusu Güney sınırlarımıza gelen mülteci karavanını durdurmakta yetersiz. Guatemala, Honduras ve El Salvador da insanlarını ülkelerinden ayrılmamaya ve ABD’ye yasadışı yollarla giriş yapmamaya iknada başarısız. Biz de onlara rutin olarak verilen yabancı yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacağız” dedi. 

Trump Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada da, “Uzun zamandır başka ülkelere çok fazla para yardımı yaptık ve bu adil değil. Daha sonra o ülkelerden insanlarını içerde tutmalarını istediğimizde de bunu yapamıyorlar” ifadelerini kullandı. Orta Amerika’dan ABD’ye ulaşmak için yola çıkan “göçmen karavanı”na 7 binden fazla kişi katılıyor. 
 

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 08:27
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