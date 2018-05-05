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Donald Trump'ın yeni Kudüs planı

İsrail’de İbranice yayımlanan Maariv gazetesi, ABD Başkanı Trump’ın yeni barış planında Kudüs’ün 4 mahallesinin; Jebl Mukabar, Isawiya, Shuafat and Abu Dis’i Filistin yönetimine verilebileceğini yazdı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:31
Donald Trump'ın yeni Kudüs planı

Habere göre, Filistin barış planı geçen hafta Washington’a ziyarette bulunan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman’a aktarıldı. Potansiyel olarak teklifte tavizler bulunmasına rağmen İsrail’in bu planı kabul etmesi bekleniyor. Trump yönetimi söz konusu Filistin barış planını, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasından sonra açıklayacak. The Jerusalem Post gazetesi Amerikalı yetkililerinin bu konudaki haberi reddettiklerini yazarken, “Plan henüz taslak aşamasında. Ancak son safhaya gelindi” yorumunda bulundu. ABD’nin bütün dünyanın tepkisine rağmen İsrail büyükelçiliğini 14 Mayıs’ta Kudüs’e taşıması bekleniyor.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:31
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