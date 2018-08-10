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Donald Trump'ın Türkiye'ye ilişkin skandal paylaşımları sürüyor

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatındaki gümrük vergilerini iki katına çıkardığını açıkladı.

10 Ağustos 2018 Cuma 16:21
Donald Trump'ın Türkiye'ye ilişkin skandal paylaşımları sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik skandal paylaşımlarına bir yenisini ekleyerek, çelik ve alüminyum için gümrük verilerini vergileri iki katına çıkardığını duyurdu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk lirasının ABD doları karşısında hızla düştüğünü" ifade ederek, Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdiğini duyurdu.

Trump, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 16:21
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