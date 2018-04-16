Donald Trump'ın Suriye'deki asıl planı ortaya çıktı

Wall Street Journal'in Beyaz Saray’a yakın isimlere dayandırdığı habere göre Trump, yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Suriye operasyonu için operasyon öncesinde 3 ayrı seçenek hakkında görüştü.

İlk seçenek, Suriye’nin bir takım kimyasal silah merkezi noktalarını içeren dar bir hedef kümesini içeriyordu.

Daha geniş hedef aralığı olan ikinci seçenek ise muhtemel kimyasal silah araştırma merkezleri ve askeri komuta merkezlerini içeriyordu.

En saldırgan öneri olan son plan ise, Suriye'de Esad'ın siyasi mekanizmasına dokunmadan rejimin askeri yeteneklerini zaafa uğratmak için Suriye'deki Rus hava savunma üslerini bombalamayı içeriyor olabilir.

Trump’ın gerçekleştirmek istediği plan, gerçekleştirilen operasyondan üç kat daha büyük sonuçlar doğuracak olan son seçenekti. Trump, Esed’in askeri teçhizatını ele geçirmek için bu adımı atacaktı. Ancak ABD Savunma Bakanı Mattis'in Tahran ve Moskova’dan gelebilecek cevaplara karşı Trump'ı uyarmasıyla Başkan planından vazgeçti.