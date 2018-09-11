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Trump'ın sorunları büyüyor! Çevresine güvenmiyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, hakkında çıkan ve ülkeyi sarsan isimsiz makalenin ardından çevresindekilere güveninin azaldığı öğrenildi.

11 Eylül 2018 Salı 22:23
Trump'ın sorunları büyüyor! Çevresine güvenmiyor

 ABD Başkanı Donald Trump’ın New York Times gazetesinde, “Trump yönetimi içindeki direnişin bir parçasıyım" başlıklı isimsiz makalenin ardından çevresine güveninin azaldığı bildirildi.

Trump’ın oğlu Donald Trump Jr, ABC kanalına yaptığı açıklamalarda, imzasız yazının Beyaz Saray içerisinde güven sorunu yarattığını ifade etti.

 Babasının Beyaz Saray’da en çok güvendiği ismin sorulması üzerine Trump’ın büyük oğlu, babasının çevresine olan güveninin azaldığını belirterek, “Güvendiği isimler var fakat olmasını istediğimden çok daha az.” dedi.

Trump’ın oğlu, Beyaz Saray’da kardeşi İvanka Trump ve eşi Jared Kushner’in de görev yaptığına dikkat çekerek, bu isimlerin babasının güveneceği isimler olduğuna vurgu yaptı.

"BU UTANILACAK BİR DURUM"

Donald Trump Jr, “Çevresindeki herkese güvenebilse işlerin halledilmesi çok daha kolay olurdu. Bu utanılacak bir durum.” diye konuştu.

New York Times’da "isimsiz" olarak yayımlanan "Trump yönetimi içindeki direnişin bir parçasıyım" başlıklı makaleyi kaleme alan kişinin, Trump yönetimindeki üst düzey bir görevli olduğu ileri sürülmüştü.

KORKAK BİR MAKALE

Makalede, "Trump'ın tam olarak anlayamadığı şey şu; Kendi yönetimindeki birçok üst düzey görevli, Başkanın gündeminin bazı kısımlarını ve kötü heveslerini bozmak için özenle çalışıyor. Bunu biliyorum çünkü ben de onlardan biriyim." ifadesine yer verilmişti.

Makaleye tepki gösteren Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, yazıyı "korkak bir makale" olarak nitelemişti.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 22:23
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