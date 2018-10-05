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Donald Trump'ın sinsi planı! Sınır dışı edilecekler

Amerika Birleşik Devletleri, göçmenleri sınır dışı etmek ve ülkeye sınırlardan girişi engellemek amacıyla Meksika hükümetine 20 milyon dolar vereceğini açıkladı.

05 Ekim 2018 Cuma 22:27
Donald Trump'ın sinsi planı! Sınır dışı edilecekler

Trump yönetimi, ABD'nin güney sınırı Meksika'dan gelen göçmenlerin ülkeye girişini azaltmak için bir süredir bir plan öneriyor.

Trump yönetimi, planın üst düzey Demokratlar tarafından kongrede durdurulması ve bugüne kadar Meksika hükümeti tarafından reddedilmesine rağmen, göçmenlerin ABD'ye gelmelerini engellemek ve göçmenleri ülkeden sınır dışı etmek için Meksika'ya 20 milyon dolarlık ödeme yapmayı planlıyor.

Plan, Trump yönetimi tarafından, "sıfır tolerans" politikası da dahil olmak üzere, ABD'nin güney sınırını geçerek ülkeye yasa dışı yollara giren göçmenlerin sayısını azaltma yolunda atılan adımların en sonuncusunu oluşturuyor.

57 bin Orta Amerikalı Meksika'dan sınır dışı edildi

Binlerce Orta Amerikalı, Meksika yoluyla ABD sınırını yasa dışı yollardan geçerek sığınma başvurusunda bulunmak için seyahat ediyor.

Associated Press'e göre, yalnızca 2018'in ilk yedi ayında 57 bin Orta Amerikalı Meksika'dan sınır dışı edildi. Aynı dönemde, ABD sınırında 300 binden fazla kişi durduruldu veya tutuklandı.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 22:27
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