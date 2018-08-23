0553 313 94 23

Donald Trump'ın eski avukatı Cohen mahkemeye çağrıldı

ABD Başkanı Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, avukatının Cohen'in Trump hakkında bilgi sahibi olduğunu açıklaması üzerine mahkemeye çağrıldı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 09:28
Donald Trump'ın eski avukatı Cohen mahkemeye çağrıldı

Cohen'in avukatının müvekkilinin hem eyalet hem de savcıları  ilgilendiren bilgilere sahip olduğununa yönelik açıklamalarının ardından Cohen  için mahkeme celbi çıkarıldığı bildirildi.

New York eyaleti Vergi Dairesi Sözcüsü James Gazzale yaptığı  açıklamada, "Michael Cohen icin dün yapılan açıklamalar ışığında mahkeme celbi  çıkarıldığını teyit ediyoruz." açıklaması yaptı.

Cohen'in avukatı Lanny Davis dün gece CNN televizyonunda katıldığı  programda, "Cohen'in Trump hakkında hem Washington'ı hem de New York eyaletini  ilgilendirecek bilgilere sahip olduğuna inanıyorum." diye konuşmuştu.

New York'ta FBI yetkililerine teslim olan Cohen öğleden sonra  mahkemeye çıkarılmış, Cohen'in hakkındaki iddialarla ilgili Federal Soruşturma  Bürosuyla (FBI) uzlaşma yoluna gittiği bildirilmişti.

Cohen'in hakkındaki vergi kaçırma ile kampanya bütçesiyle ilişkili 8  farklı suçlamayı kabul ettiği belirtilmişti.

Trump, seçim kampanyasından önce Cohen'e, porno filmlerinde rol alan  Stormy Daniels'a susması için verilen paranın kampanya fonundan sağlanmadığını  belirtmişti ancak Cohen'in mahkemeye bu konuda farklı bilgi verdiğine vurgu  yapıldı. ABD basını, Cohen'in, Trump'ın bu ödemeyi kampanya parasıyla  yaptırdığını itiraf ettiğini yazdı.

Basında yer alan haberlere göre Cohen, "Birisinin susması için 130 bin  dolarlık bir ödeme yapıldı." ifadesini kullandı.

ABD'de Trump'ın seçim kampanyasında usulsüzlük bulunduğu gerekçesiyle  kampanyada görev yapan isimler, FBI tarafından sorgulanmaya devam ediyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 09:28
  1. trump
  2. mahkeme
  3. cohen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Star Gazetesi Yazarı Hüseyin Gülerce'den ezber bozan yazı: Atatürk CHP'yi keşke kapatsaydı...
    1. Star Gazetesi Yazarı Hüseyin..
    2. İhracatçı nefes alacak
    3. İstanbul en uygun ev fiyatları hangi..
    4. Trump Arapların paralarına el koyacak!..
    5. Kira ödeyen gayrimenkul fonu
    6. Öğretmeni olmak için hangi okullara..
    7. Aynı fiyattan daire satılıyor
    8. Karamsarlara değil rakamlara bakın
    9. Öğretmen alımları 20 bin sözleşmeli..
    10. Sağlıkta ek atama yapılacak mı?
    11. Güngör Uras’ın “Ayşe Teyze”sini..
    12. Galatasaray ve Fenerbahçe Badou..
    13. Sur yapı farkı
    14. Göztepe'de plan 3 puan
    15. Amerika'da savaş uçağının burnu düştü!
    16. Bayrama özel indirimler
    17. Teşrik tekbiri kazası olur mu
    18. Bundan tam 2 sene önce... TSK ve..
    19. Avustralya'da büyük sorun
    20. Eski hocasından Slimani itirafı!
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Veli yaz kenara, bir gün herkes Akit okuyacak!
    Veli yaz kenara, bir gün herkes Akit okuyacak!
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Türkiye'den 780 milyarlık dev atılım!
    Türkiye'den 780 milyarlık dev atılım!