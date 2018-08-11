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Donald Trump'ın 'ek vergi' kararına bir tepki de ABD medyasından

Amerikan medyası, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik ek vergi uygulama kararını tartışırken, New Yorker dergisi söz konusu kararın "yasal dayanağının olmadığı" ve "Amerikalı üreticileri zora soktuğunu" yazdı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 08:07
Donald Trump'ın 'ek vergi' kararına bir tepki de ABD medyasından

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik ilave çelik ve alüminyum  vergisi kararı, Amerikan kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Amerikan medyasında, kararın "son dönemdeki Türk-Amerikan  ilişkilerinin gidişatı" ile ilgili olduğuna işaret edilirken, Türkiye'de yargı  süreci süren ABD'li din adamı Andrew Brunson konusuna vurgu yapılarak ayrı bir  paragraf açıldı.

ABD'nin önemli dergilerinden New Yorker'da yer alan "Trump'ın  Türkiye'ye vergi kararı neden yatırımcıları endişelendiriyor" başlıklı makalede  ise söz konusu ilave vergilerin kayda değer bir gerekçeye dayanmadığı belirtildi.

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 08:07
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