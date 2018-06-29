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Donald Trump'ın DTÖ'den ayrılmak istediği iddialarına yalanlama

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Başkan Trump'ın ülkesini Dünya Ticaret Örgütünden (DTÖ) çekmek istediği iddialarını yalanladı.

29 Haziran 2018 Cuma 21:23
Donald Trump'ın DTÖ'den ayrılmak istediği iddialarına yalanlama

Mnuchin, Fox Business'a yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın ABD'yi DTÖ  üyeliğinden çıkarmak istediğine yönelik iddiaları "yanlış ve abartılı" olarak  nitelendirdi.

Amerikalı basın kuruluşu Axios'un bugün yayımlanan haberinde, ABD  Başkanı Donald Trump'ın ekonomi danışmanlarına defalarca Dünya Ticaret Örgütünden  (DTÖ) ayrılmak istediğini söylediği iddia edilmişti.

İsimsiz kaynaklara dayandırılan haberde, Trump'ın ekonomi yönetiminde  yer alan isimlerin ise bu talebe karşı çıktığı öne sürülmüştü.

Hazine Bakanı Mnuchin, DTÖ'den ayrılma haberlerini yalanlamasına  karşın Trump'ın kuruluşa sıcak bakmadığı uzun süredir biliniyor.

Başkan Trump, daha önce Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda,  DTÖ'yü ABD'ye karşı adil olmamakla itham ederek, "DTÖ bir felaket. Bizim  ticarette iyi olmamızı imkansız hale getiriyor. Davaları kaybediyoruz,  hakimlerimiz yok." ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 21:23
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