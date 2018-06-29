Donald Trump'ın DTÖ'den ayrılmak istediği iddialarına yalanlama

Mnuchin, Fox Business'a yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın ABD'yi DTÖ üyeliğinden çıkarmak istediğine yönelik iddiaları "yanlış ve abartılı" olarak nitelendirdi.

Amerikalı basın kuruluşu Axios'un bugün yayımlanan haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi danışmanlarına defalarca Dünya Ticaret Örgütünden (DTÖ) ayrılmak istediğini söylediği iddia edilmişti.

İsimsiz kaynaklara dayandırılan haberde, Trump'ın ekonomi yönetiminde yer alan isimlerin ise bu talebe karşı çıktığı öne sürülmüştü.

Hazine Bakanı Mnuchin, DTÖ'den ayrılma haberlerini yalanlamasına karşın Trump'ın kuruluşa sıcak bakmadığı uzun süredir biliniyor.

Başkan Trump, daha önce Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda, DTÖ'yü ABD'ye karşı adil olmamakla itham ederek, "DTÖ bir felaket. Bizim ticarette iyi olmamızı imkansız hale getiriyor. Davaları kaybediyoruz, hakimlerimiz yok." ifadesini kullanmıştı.