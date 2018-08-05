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Donald Trump'ın dış politika çelişkileri gözden kaçmıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın söyledikleri ile yönetiminin dış politikası arasındaki çelişkiler dikkatlerden kaçmıyor. New York Times gazetesi bu çelişkileri derledi.

05 Ağustos 2018 Pazar 09:02
Donald Trump'ın dış politika çelişkileri gözden kaçmıyor

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yönetimiyle son bir haftada dış politikada düştüğü çelişkileri derledi.

John Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Etütler Okulu Öğretim Üyesi Vali R. Nasr, gazeteye yaptığı açıklamada, "Başkanın söyledikleri ile yönetiminin söyledikleri arasında açık bir uyuşmazlık var ve bu hem dost hem de düşmanlar tarafından fark ediliyor." ifadelerini kullandı.

ABD-Rusya ilişkisi 

Mark Lander imzasıyla yayımlanan makalede, ABD'nin geçen hafta Rus bankalarına Kuzey Kore'ye yardım ettikleri gerekçesiyle yaptırım uygulamasına karşın, Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup yollaması ve Philedelphia'daki mitingde Rusya soruşturması özel yetkili savcısı Robert Mueller'i hedef alması, yönetim ile başkan arasındaki çelişki olarak nitelendi.

ABD Kongresi ve istihbaratının, Rusya'nın kasım ayındaki ara seçimlere karışma ihtimali üzerinde durduğuna işaret edilen makalede, Trump'ın ise Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarının düzmece olduğunu ve Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aralarının iyi olduğunu söylediği vurgulandı.

Trump yönetiminin üst düzey yetkililerinin geçen hafta kameraların karşısına geçerek ABD'nin Rusya tehdidiyle karşı karşıya kaldığını anlattığı hatırlatılan makalede, Trump'ın kendisi doğrudan ifade etmedikçe Putin'in caydırılamayacağı görüşüne yer verildi.

Bir diğer çelişki konusu Ruhani görüşmesi

Önceki günlerde Trump'ın, yönetimiyle çelişkiye düştüğü diğer bir konu ise İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile arasındaki muhtemel görüşme için ABD'nin öne sürdüğü koşullar oldu.

Trump'ın geçen hafta başında İran lideri ile istediği zaman ve koşulsuz görüşeceğini söylediği belirtilen makalede, kısa süre sonra Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun görüşme için üç koşul öne sürdüğüne işaret edildi.

Yönetimin ısrarla başkanın Twitter paylaşımlarından ziyade uygulanan politikaya bakılması gerektiğini vurguladığı kaydedilen makalede, Trump'ın ani çıkışlarının bu yaklaşımın altını oyduğu vurgulandı. 

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 09:02
  1. Cumhurbaşkanı
  2. İran
  3. Rusya
  4. Twitter
  5. Times

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