Donald Trump'ın damadından Filistin hakareti!
Donald Trump’ın damadı ve İsrail’in ABD’deki adamı Kushner, New York Times’e yaptığı açıklamada Filistin halkına, “Filistinliler gerçek olmayan hayallere inanan, beyni yıkanmış halka dönüştü” sözleriyle hakaret etti.17 Eylül 2018 Pazartesi 10:49
ABD’nin, Filistin’de çözüme ilişkin “Yüzyılın Anlaşması” olarak adlandırılan projesinin mimarı Jared Kushner, konuya ilişkin Amerika merkezli The New York Times gazetesine skandal açıklamalar yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Kushner, Filistin yönetimine yönelik ‘cezai’ adımların İsrail ve Filistin arasındaki barış şansına zarar vermeyeceğini öne sürdü.
Kushner, “Filistinliler gerçek olmayan hayallere inanan, beyni yıkanmış halka dönüştü.” sözleriyle bir skandala imza attı.
KAYNAK: YENİ ŞAFAK
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