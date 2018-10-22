Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner'dan Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, CNN'in ara seçimlere iki hafta kala düzenlediği CITIZEN konferansının açılış töreninde, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump yönetiminin, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tüm gerçekleri ortaya çıkarmaya çalıştığını ifade eden Kushner, "Şu anda, yönetim olarak gerçekleri araştırma safhasındayız. Ulaşabildiğimiz kadar çok şeye ulaşmaya çalışıyoruz. Daha sonra hangilerinin güvenilir olup olmadığını belirleyeceğiz." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamaya ihtiyatla yaklaştıklarına değinen Kushner, "Başkan Trump'ın ABD'nin iyiliğine odaklandığını düşünüyorum. Nelerin bizim stratejik çıkarlarımıza olduğunu, nerede ortak çıkarlarımız olduğunu..." yorumunu yaptı.

Kushner, ABD-Suudi Arabistan ittifakını sürdürmenin önemli olduğunu savunarak, "Müttefiklerimizle çalışabilmeliyiz ve Suudi Arabistan'ın İran'ın saldırganlığını geri püskürtme noktasında önemli bir müttefik olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

"Muhammed'e dedim ki..."

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a soruşturmada "şeffaf" olma çağrısı yaparak, "Muhammed'e dedim ki 'Tüm dünya izliyor. Bu çok ama çok ciddi bir suçlama. Çok ciddi bir durum.' Şeffaf olduğundan ve bu konuyu ciddiye aldığından emin olmak için bunları söyledim." dedi.

Prens bin Selman'ın yaptığı reformlara da değinen Kushner, "Suudi Arabistan'da yapılan birçok reform, terör finansmanının izini sürmemize ve bizimle ilişkisini kötüye kullananları geri püskürtmemize yardımcı oldu. Bu son yıllarda tarihi bir adımdı." dedi.

Kushner'ın Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yakın arkadaşlığı, Kaşıkçı olayıyla ilgili değerlendirmelerde sık sık mercek altına alınarak eleştiriliyor.