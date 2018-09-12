Donald Trump'ın bu hamlesi Apple'a pahalıya patlayacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile giriştiği ticaret savaşı kapsamında Apple’a yaptığı “Ülkene dön!” çağrısı gerçekleşirse, iPhone fiyatları en az yüzde 20 artacak. Üstelik bu artış sadece bu akşam tanıtılması beklenen yeni iPhone modellerini değil, Apple'ın üretimine devam ettiği tüm modellere yansıyacak.

Trump’ın geçen hafta Twitter hesabı üzerinden paylaştığı “Çin'e uygulayabileceğimiz kitlesel tarifeler nedeniyle Apple fiyatları artabilir. Ancak SIFIR vergisi olan kolay bir çözüm var. Ürünlerinizi Çin yerine Amerika Birleşik Devletleri'nde yapın. Şimdi yeni tesisler inşa etmeye başlayın. Heyecan verici!” tweet’i sonrası, Apple cephesinden resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Ancak Bank of America Merrill Lynch, Apple’ın Trump’ın bu çağrısına uyması durumunda Apple ürünlerine gelecek olan fiyat artışlarını analiz etti. Buna göre Çin yerine ABD’de üretim, iPhone fiyatlarını yüzde 20 yükseltecek.

EN AZ YÜZDE 8 ARTAR

Bank of America Merrill Lynch’in analisti Wamsi Mohan "Trump’ın isteğine karşılık Apple, Hon Hain ve Pegatron’dan üretimin küçük bir kısmını ABD’ye kaydırmasını isteyebilir. Ancak şu an için tarifelerden etkilenmeyen Apple üretiminin tamamını ABD’ye taşırsa işçilik maliyetlerini arttırmak için yüzde 20’lik fiyat artışına ihtiyaç duyacak” dedi.

Analize göre Apple'ın Çin’deki iPhone üretiminin yüzde 10'unu ABD'ye taşıması durumunda bile iPhone'un ortalama satış fiyatının yüzde 8 artacağı tahmin ediliyor. Apple üretiminin yüzde 50’sini ABD’ye taşırsa, iPhone fiyatlarındaki maliyet artışı yüzde 14 olacak.

Bankanın analistine göre yerli üretim çağrısına uyulması durumunda gerçekleşecek olan bu artışta en önemli etken ise işçilik maliyetleri. Çünkü, ABD’li bir işçinin maliyeti, Çinli bir işçiden 2.6 kat daha fazla.