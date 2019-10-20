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Donald Trump’tan sert açıklama! ‘Bu kadar büyük bir sahtekarlık olmamıştır’

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat vekillerin, Cumhuriyetçi bazı vekilleri azil soruşturması oturumlarına almamasını "Kongrede bu kadar büyük bir sahtekarlık olmamıştır" diyerek eleştirdi.

20 Ekim 2019 Pazar 10:06
Donald Trump’tan sert açıklama! ‘Bu kadar büyük bir sahtekarlık olmamıştır’

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasında işler karışıyor. Trump, Demokrat vekillerin, Cumhuriyetçi bazı vekilleri azil soruşturması oturumlarına almamasını sert bir şekilde eleştirdi.

Ukrayna ile yaşanan telefon krizinden sonra azil süreciyle başı dertte olan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "Darbeyi Durdur" etiketiyle yaptığı paylaşımda, kendisine yönelik azil soruşturmasını protesto eden Cumhuriyetçilere destek verdi. Trump, ayrıca Demokrat vekillerin, Cumhuriyetçi bazı vekilleri azil soruşturması oturumlarına almamasını da "Kongrede bu kadar büyük bir sahtekarlık olmamıştır." şeklindeki paylaşımıyla eleştirdi.

"Darbeyi Durdur" mesajları

Azil soruşturması açılması sonrası Cumhuriyetçi kadınların öncülüğünde yürütülen eylemlere destek veren Trump, destekçilerinin, Demokrat Meclis Başkanı Pelosi'nin ofisi önünde yaptıkları protestoyu da Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımda, Pelosi'nin ofisi önünde toplanan ve üzerlerinde Trump'a destek ve "Darbeyi Durdur" mesajlarının yer aldığı kıyafetler bulunan kadınların protestosu kameralara yansıyor.

Kongre'ye sert sözler

Trump ayrıca Demokrat vekillerin, Cumhuriyetçi bazı vekilleri azil soruşturması oturumlarına almamasını şu paylaşımıyla eleştirdi:

Kongrede bu kadar büyük bir sahtekarlık olmamıştır.

ABD Kongresinde önceki gün toplanan Trump destekçisi çok sayıda kadın, başta Pelosi olmak üzere birçok Cumhuriyetçi senatör ve vekilin odalarının önünde eylemler yapmıştı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

Trump'ın, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.ABD basınındaki haberlerde, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği belirtilmiş, Demokratlar, bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını bildirmişti. Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 10:06
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