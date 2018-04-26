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Donald Trump'ın bakan adayı çekildi

ABD Başkanı Trump'ın Gazi İşleri Bakanlığına aday gösterdiği kişisel doktoru Amiral Jackson, hakkındaki iddiaların ardından adaylıktan çekildi. Hem Beyaz Saray hem de Amiral Jackson, medyada yer alan iddiaları reddetti.

26 Nisan 2018 Perşembe 16:39
Donald Trump'ın bakan adayı çekildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önce Gazi  İşleri Bakanlığına aday gösterdiği ve aynı zamanda kendi doktoru olan Amiral  Ronny L. Jackson, hakkındaki iddiaların ardından adaylıktan çekildiğini açıkladı. 

Adaylıktan çekilme açıklamasında Jackson, medyada yer alan tüm  iddiaların asılsız olduğunu savundu.

Jackson, son 3 ABD başkanı döneminde toplam 12 yıl Beyaz Saray'da  doktor olarak görev yaptığını ve hakkındaki iddiaların doğru olması durumunda bu  görevi uzun süre sürdüremeyeceğini dile getirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da ayrı bir yazılı açıklamayla  Jackson'ın görevinin başında olduğunu ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını  kaydetti.

Amerikan Fox News kanalında katıldığı bir programda konuya ilişkin  açıklamalara yapan Trump da tartışmaların gittiği yeri gördüğü için Jackson'a  birkaç gün önce durumun "kötüye gittiği yönünde uyarıda bulunduğunu" ifade etti.

Amerikan medyasında yer alan iddialarda Amiral Jackson'ın profesyonel  kariyeriyle ilgili olumsuz değerlendirmeler yapılmış, yeterli bir doktor olup  olmadığı sorgulanmış ve alkollüyken kullandığı bir araçla kaza yaptığı iddia  edilmişti.

ABD Başkanı Trump, 29 Mart'ta yaptığı açıklamada, mevcut Gazi İşleri  Bakanı David Shulkin'in kısa süre içinde görevinden ayrılacağını ve onun yerine  aynı zamanda kendi doktoru olan Amiral Jackson'ı getirmeyi planladığını  açıklamıştı.

Trump açıklamasında, "Çok saygın Amiral Ronny L. Jackson'ı yeni Gazi  İşleri Bakanı olarak aday göstermeyi düşünüyorum. Geçiş sürecinde Savunma  Bakanlığı'ndan Robert Wilkie bakan vekili olarak görev yapacak. David Shulkin'e, ülkemize ve değerli gazilerimize yaptığı hizmetlerden dolayı minnettarım."  ifadelerini kullanmıştı.

Amerikan medyasında, Jackson'ın Trump'ın doktoru olmasına dikkat  çekilmiş, Jackson'ın kısa süre önce verdiği raporda Trump'ın akıl sağlığının  yerinde olduğunu ve başkanlık yapmaya engel olmadığını belirttiği  hatırlatılmıştı.

ABD donanmasında tuğamiral olarak görev yapan Jackson, eski ABD  Başkanı George W. Bush döneminden bu yana Beyaz Saray'da başkanların doktoru  olarak görev yapıyor.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 16:39
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