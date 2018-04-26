Donald Trump'ın bakan adayı çekildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önce Gazi İşleri Bakanlığına aday gösterdiği ve aynı zamanda kendi doktoru olan Amiral Ronny L. Jackson, hakkındaki iddiaların ardından adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Adaylıktan çekilme açıklamasında Jackson, medyada yer alan tüm iddiaların asılsız olduğunu savundu.

Jackson, son 3 ABD başkanı döneminde toplam 12 yıl Beyaz Saray'da doktor olarak görev yaptığını ve hakkındaki iddiaların doğru olması durumunda bu görevi uzun süre sürdüremeyeceğini dile getirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da ayrı bir yazılı açıklamayla Jackson'ın görevinin başında olduğunu ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Amerikan Fox News kanalında katıldığı bir programda konuya ilişkin açıklamalara yapan Trump da tartışmaların gittiği yeri gördüğü için Jackson'a birkaç gün önce durumun "kötüye gittiği yönünde uyarıda bulunduğunu" ifade etti.

Amerikan medyasında yer alan iddialarda Amiral Jackson'ın profesyonel kariyeriyle ilgili olumsuz değerlendirmeler yapılmış, yeterli bir doktor olup olmadığı sorgulanmış ve alkollüyken kullandığı bir araçla kaza yaptığı iddia edilmişti.

ABD Başkanı Trump, 29 Mart'ta yaptığı açıklamada, mevcut Gazi İşleri Bakanı David Shulkin'in kısa süre içinde görevinden ayrılacağını ve onun yerine aynı zamanda kendi doktoru olan Amiral Jackson'ı getirmeyi planladığını açıklamıştı.

Trump açıklamasında, "Çok saygın Amiral Ronny L. Jackson'ı yeni Gazi İşleri Bakanı olarak aday göstermeyi düşünüyorum. Geçiş sürecinde Savunma Bakanlığı'ndan Robert Wilkie bakan vekili olarak görev yapacak. David Shulkin'e, ülkemize ve değerli gazilerimize yaptığı hizmetlerden dolayı minnettarım." ifadelerini kullanmıştı.

Amerikan medyasında, Jackson'ın Trump'ın doktoru olmasına dikkat çekilmiş, Jackson'ın kısa süre önce verdiği raporda Trump'ın akıl sağlığının yerinde olduğunu ve başkanlık yapmaya engel olmadığını belirttiği hatırlatılmıştı.

ABD donanmasında tuğamiral olarak görev yapan Jackson, eski ABD Başkanı George W. Bush döneminden bu yana Beyaz Saray'da başkanların doktoru olarak görev yapıyor.