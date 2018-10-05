Donald Trump'ın ayakkabısına bakın ne yapıştı? Dalga geçtiler

ABD Başkanı Donald Trump dün Minneapolis eyaletindeki Saint Paul International Havalimanı'nda zırhlı aracından inerek, makam uçağı "Air Force One" binerken ilginç bir olay yaşandı. Uçağın merdivenlerini çıkan Trump'ın ayağına bir kağıt parçasının yapıştığı görüldü.

ABD basını, Trump'ın ayağına yapışan ve tüm merdiven boyunca kendisine eşlik eden kağıt parçasının, tuvalet kağıdı olduğunu ileri sürdü. Trump tam uçağa girerken, ayakkabısına yapışan tuvalet kağıdından kurtuldu.

TUVALET KAĞIDINI YERDEN ALDI

ABD Başkanı Donald Trump'tan sonra 4 kişi daha uçağa bindi. Yerdeki tuvalet kağıdını fark eden bir kişi, kağıdı yerden aldı.

TRUMP'I Tİ'YE ALDILAR

Olay ABD basınında geniş yer alırken, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve yüzlerce kullanıcı Trump'la ilgili esprili yorumlarda bulunurken ABD başkanını ti'ye aldılar.