0553 313 94 23

Donald Trump'ın Uzay Kuvvetleri Komutanı adayı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı Komutanı Orgeneral John W. Raymond'ı yeni kurulan Uzay Kuvvetleri Komutanlığına aday gösterdi.

27 Mart 2019 Çarşamba 06:31
Donald Trump'ın Uzay Kuvvetleri Komutanı adayı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, aralıkta muharip komutanlık olarak kurulmasına ilişkin talimatname yayımladığı Uzay Kuvvetleri Komutanlığı için belirlediği komutanın adaylığını Senato'ya bildirdi.

Konuyla ilgili Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Onaylanırsa Raymond, yakında kurulacak ve uzaydaki müşterek askeri operasyonlar ile global güçlerin savaşa hazırlığına odaklanacak olan ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığını yönetecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Raymond'un Senato'dan onaylanması durumunda Uzay Kuvvetleri Komutanlığının yanı sıra Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı görevini de sürdüreceği ifade edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 06:05
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. ABD Başkanı
  3. Donald Trump

YORUM YAZ

  • AydınAydın4 sa önce
    Pembe yaratık. Etrafına pislik bırakmayı çok iyi başarıyorsun.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Gürkan’a Türk Chopper’dan ‘onursal’ yelek
  1. Gürkan’a Türk Chopper’dan ‘onursal’..
  2. Turizmci Kazım Gül, son yolculuğuna..
  3. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK..
  4. 27. Dönem CHP Milletvekili Engin..
  5. Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları..
  6. Merzifon’daki hastaneye taş kırma..
  7. Sürmene’de 1. Pide Festivali coşkulu..
  8. Renault-Nissan-Mitsubishi bulut..
  9. Cedi'den Celtics potasına 15 sayı
  10. Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 46..
  11. Türk Telekom’un olağan genel kurulu 2..
  12. Prof.Dr. Ali Erbaş öğrencilere seslendi
  13. PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe
  14. Dr. Aydoğan Arslan gençlerle maç yaptı
  15. "Geleceğin Meslekleri Eğitimi" ATÜ’de..
  16. Girişimcileri bürokrasiye boğmayacağız
  17. MHP'den Mansur Yavaş açıklaması: 3..
  18. Dikbayır: "Seçilecek adayları..
  19. Tahta kaşık ve şişeden kukla yaptılar
  20. Teröristbaşı Cemil Bayık'ın yardımcısı..
  21. Küçük darbukacı babasının yolunda
  22. GÜNCELLEME 2 - Kadıköy'de inşaat..
  23. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
  24. Operasyonda Altun ağır yaralandı,..
  25. Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin..
  26. Nüfus Müdürlüklerinde seçim mesaisi
  27. Toprağa gölümü silahlar bulundu
  28. Sektörün payını yüzde 15’e çıkaracak!..
  29. MİT ve TSK ortak operasyonunda PKK..
  30. Akdoğan: “Benzin istasyonlarındaki tüp..
İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
Biletle değil abdestle girilecek
Biletle değil abdestle girilecek
Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi

Günün Karikatürü

27 Mart 2019
Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu