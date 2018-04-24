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Donald Trump'dan sürpriz Çin hamlesi!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bir anlamda ticaret savaşı ilan ettiği Çin'e Hazine Bakanı Steven Mnuchin'i gönderecek.

24 Nisan 2018 Salı 20:10
Donald Trump'dan sürpriz Çin hamlesi!

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in ticaret anlaşmazlıklarını müzakere etmek için birkaç gün içerisinde Çin'e gideceğini bildirdi.

ÇİN'LE ANLAŞMA ŞANSIMIZ ÇOK YÜKSEK

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Beyaz Saray'da yaptığı toplantı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve Çin arasında son dönemde karşılıklı korumacı adımlarla ticaret savaşı endişelerini artıran gelişmeleri değerlendirdi. ABD Başkanı, "Çin çok ciddi, biz de çok ciddiyiz. Anlaşma yapma şansımız çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Trump, müzakereleri yürütmek üzere toplantıda hazır bulunan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in birkaç gün içerisinde Çin'e seyahat edeceğini kaydetti.

ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticarete de değinen Trump, "AB ile ticaretimiz çok adaletsiz ama Fransa ile ticaretimiz adil." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'na (NAFTA) yönelik müzakerelerin ise Meksika'da yaklaşan seçimler nedeniyle karmaşık hale gelmesine rağmen iyi gittiğini ifade etti.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 20:10
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