Donald Trump'dan ırkçı öneri: İspanya da duvar örsün

BBC Türkçe'nin haberine göre, Donald Trump'ın böyle bir öneride bulunduğunu İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell açıkladı.

Borrell, İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizie'nin Haziran'daki Beyaz Saray ziyaretine eşlik etmişti.

Trump'ın duvar fikrini bu sırada ortaya attığı tahmin ediliyor.

'ÇÖLÜN SINIRI MEKSİKA-ABD SINIRINDA BÜYÜK DEĞİL'

Trump, önerisine karşılık Sahra Çölü'nün uzunluğunun yaklaşık 5 bin kilometre olduğunu söyleyen İspanyol diplomatlara, "Sahra sınırı bizim Meksika sınırımızdan daha büyük olamaz" diye yanıt verdi.