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Donald Trump’a yıldız şoku! Yerle bir etti

ABD Başkanı Trump'ın ünlü Hollywood Bulvarı'ndaki yıldızı, sabah saatlerinde bir kişi tarafından tahrip edildi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 07:33
Donald Trump’a yıldız şoku! Yerle bir etti

ABD’nin Hollywood Bulvarı'nda Donald Trump’ın isminin yazılı olduğu yıldızı bir kişi tarafından kazmayla tahrip edildi. Los Angeles Polisi tarafından yapılan açıklamada, 2 yıl önce ünlülerin isimlerinin yazılı olduğu kaldırıma yerleştirilen Donald Trump yıldızının tahrip edildiğini, saldırganın bir gitar kılıfında taşıdığı kazmayla kırarak yıldızı dağıttığını açıkladı. Saldırganın olay yerinden kaçmadan önce polisi arayarak haber verdiği ifade edildi. Öte yandan polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 07:33
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