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Donald Trump'a 1 Mayıs şoku!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles kentindeki 1 Mayıs kutlamalarında ABD Başkanı Donald Trump protesto edildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:18
Donald Trump'a 1 Mayıs şoku!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarında ABD Devlet Başkanı Donald Trump ve hükümet politikaları protesto edildi.

ABD'de çeşitli şehirlerde göstericiler 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle bir araya geldi. Gösterilerden en büyükleri Los Angeles ve New York'ta gerçekleşti. Akşam iş çıkış saatinde başta Union de Barrio (Semt Sendikası), Workers World Party (Dünya İşçiler Partisi), Witness for Peace Southwest (Güney Batı Barış Tanıkları) ve daha birçok sivil toplum kuruluşunun önderliğinde bir araya gelen yüzlerce protestocu Los Angeles Belediye Merkezi önüne yürüdü.

"TRUMP'A HAYIR, IRKÇILIĞA HAYIR"

Yürüyüş sırasında "Birleşen insanlar asla yenilmezler", "Trump'a hayır, ırkçılığa hayır" sloganları atan grup, işçi haklarına dikkat çekerken, 'hayalciler' ve belgesiz göçmen hakları konusunda kararlı olduklarını dile getirdi. Yürüyüşün sonunda Los Angeles Belediye Binası önüne gelen protestocular burada konuşmalar yaptı,

Konuşmalar esnasında sendika temsilcisi Fernando Ramirez, "Demokratik sendikalar, aşağıdan yukarı kurulmuş olanlardan bahsediyorum, haklarımızı savunuyorlar, bürokratlar değil" diyerek bugüne kadar kazanılmış, mesai ücretleri, sağlık hizmetleri, çalışma saatleri gibi tüm hakların sendikalar ve grevler ile kazanıldığını ifade etti.

Gösteriler sırasında bir grup Trump destekçisi de karşıt gösteri yapmaya ve 1 Mayıs göstericilerini provoke etmeye çalıştı. Kendilerini Birleşmiş Ulusal Vatansever Cephe (United National Patriot Front) olarak adlandıran grup ile 1 Mayıs göstericilerinin arasına giren polis olayların sözlü sataşmaların ötesine geçmesini engelledi.

Gösterilerin ardından grup olaysız şekilde dağıldı. 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:18
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