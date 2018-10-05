0553 313 94 23

Donald Trump yine esti gürledi: Berbattı, silip attım

Trump, bugün ülkesinin yeni "Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisini" onayladı. "Benim liderliğim altında Amerika teröre karşı mücadeleyi artırmıştır" ifadesini kullanan Donald Trump, "Devrim Muhafızları ve İran'ın bölgesel güçlerine destek veren ABD'nin İran ile yaptığı berbat bir anlaşmaya son verdim" ifadelerini kullandı

05 Ekim 2018 Cuma 09:48
Donald Trump yine esti gürledi: Berbattı, silip attım

Başkan Trump, ABD'de ilgili kurumlarca hazırlanan "Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisini" onayladı.

"BERBAT BİR ANLAŞMAYA SON VERDİM"

Trump, ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Benim liderliğim altında ABD teröre karşı mücadeleyi artırmıştır. Koalisyon ortaklarımızla birlikte Suriye ve Irak'ta DEAŞ'ı büyük oranda ortadan kaldırdık. Aynı şekilde, İran Devrim Muhafızları ve İran'ın bölgesel güçlerine destek veren ABD'nin İran ile yaptığı berbat bir anlaşmaya son verdim. Ayrıca, savunma konusunda ülkemizin ordusunu yeniden yapılandırmak için bütçeyi düzenledim" değerlendirmesine yer verdi.

ABD’nin en son "Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisi" eski Başkan Barack Obama döneminde 2011'de hazırlanmıştı.

Trump’ın bugün onayladığı raporda ise özellikle İran'a karşı kullanılan sert dil dikkat çekerken, rapor özellikle altı madde üzerine yoğunlaştı.

Raporda, "Teröristlerin ideolojik olarak kaynaklarına inmek, teröristleri kendilerinden destekleyen kaynaklarından uzaklaştırmak, ABD’nin terörle mücadele araçlarının modernleştirilmesi, Amerikan altyapısının korunması ve büyümesini sağlamak, radikalleşmenin önüne geçilmesi, terör gruplarına katılımı engellemek ve uluslararası ortaklarla terörle mücadelede ortak noktaları arttırmak" maddeleri öne çıktı.

Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da ABD'nin yeni stratejisine ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Bolton, "Karşı karşıya olduğumuz terörist ideolojinin farkındayız ve Başkanımız da karşı karşıya olduğumuz ideolojik tehlikenin farkında olmadan terörizmle başa çıkamayacağımızın farkındadır" dedi.

Bolton ABD'nin "tehlike" olarak gördüğü temel ideoloji hakkında yaptığı yorumda ise "Bütün tehlike içeren ideolojilere bakıyoruz. Sadece Sünni ideolojilere değil, fakat 1979 İran İslam Devrimi'nden etkilenen ideolojilere de bakıyoruz" ifadesini kullandı.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 09:48
  1. iran
  2. abd
  3. trump
  4. John Bolton
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı yüzde 192 yükseldi
    1. Zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı yüzde..
    2. Fatih hoca iki yıldızın biletini kesti!
    3. Albayrak: Gomis elimizi kolumuzu bağladı
    4. Düzce'de ne yağmur yağdı ne sel oldu..
    5. Hariri yeni hükümet için zaman verdi
    6. 'Fenerbahçe'ye hoca olma hayalim var'
    7. Endonezya'da ölü sayısı 1558’e çıktı!
    8. Ümraniye’de kendisine yol veren..
    9. Adana’da kanlı park kavgası anbean..
    10. Türkiye'den sert açıklama: Hiç kimseye..
    11. Petrolün varili 85,04 dolar..
    12. Muhammed Mursi'ye ziyaret izni: 5 sene..
    13. Donald Trump yine esti gürledi:..
    14. İşte CHP'de ortalığı karıştıracak..
    15. Bakan Pakdemirli açıkladı: Hayvanlara..
    16. Çorum’un Boğazkale ilçesinde bir..
    17. Tokat'taki FETÖ'nün il yapılanmasına..
    18. Milyonluk ihalenin detayları belli oldu
    19. Hazineye ait tarım arazilerine yoğun..
    20. Şirin Payzın CNN Türk'ten ayrıldı!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı